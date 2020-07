Kommentar in Düsseldorf : Dialog mit Mietern suchen

Meinung Düsseltal ⇥nicole.kampe⇥@rheinische-post.de

Dass Silberlake das Areal entwickeln will, dagegen spricht erstmal nichts. Bis es aber soweit ist, werden Jahre vergehen. In dieser Zeit dürfen die Bestandsgebäude, die eigentlich noch in einem ordentlichen Zustand sind, nicht verfallen. Der Eigentümer muss dazu verpflichtet werden, Leerstände wieder mit Leben zu füllen und Reparaturen im und am Haus zu übernehmen. Denn solange die Mietverträge mit den einzelnen Parteien laufen, haben die Mieter das Recht, dass das Haus das Erscheinungsbild hat, welches es in den letzten 30 Jahren hatte. Und wenn Silberlake die inzwischen mehr als skeptischen Anlieger von seinem Vorhaben überzeugen will, sollte das Unternehmen mit offenen Karten spielen und den Dialog suchen.