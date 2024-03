Düsseldorfer Stadtteil Wie es bei der geplanten Urdenbach-Abspaltung weitergeht

Gerichtliche Vorgabe ist, dass jede Stimme gleich viel zählen muss. Und so waren bereits für die Kommunalwahl 2020 Wahlkreise neu zugeschnitten worden: So kam die Paulsmühle damals zu Garath-Ost, der Benrather Ortsteil blieb aber im Stadtbezirk 9. Die Verwaltung will nun aber, dass alle Wahlkreise künftig nur noch in einem Stadtbezirk liegen, um so auch eine mögliche gerichtliche Überprüfung standzuhalten. Und so kam plötzlich die Idee mit der Abspaltung Urdenbachs auf den Tisch, die nun keiner mehr unterstützt haben will.