Düsseldorfer Stadtteil Abtrennung von Urdenbach in der Kritik

Inge Nitschke, Vorsitzende der Benrather Händlergemeinschaft, wird in einem Schreiben an unsere Redaktion deutlich: „Dieser Vorschlag hat eine Welle der Besorgnis und des Widerstands in unserer Gemeinschaft ausgelöst. Als Bürgerinnen und Bürger ist es jetzt unsere Verantwortung, zusammenzukommen und gegen jede Maßnahme zu kämpfen, die unsere Gemeinschaft spaltet und unsere Identität als Ganzes bedroht.“