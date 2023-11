Gut gemacht Düsseldorfer laufen, rudern und feiern für den guten Zweck

Krebsprävention Im Rathaus überreichte Oberbürgermeister Stephan Keller gemeinsam mit Kurt Nellessen, Vorsitzender des Vereins Düsseldorf am Ruder, einen symbolischen Scheck in Höhe von 35.000 Euro an Heike Heymann-Pfeiffer, Geschäftsführerin der Krebsgesellschaft NRW. Die Spendensumme resultiert aus dem großen Ruder-Event des Vereins, das im Sommer unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters stattgefunden hat. Die Krebsgesellschaft ist in der Krebsprävention aktiv – mit Aktionen in Kitas, Schulen und Betrieben, damit weniger Menschen an Krebs erkranken. Ein ebenso wichtiges Aufgabengebiet ist die Beratung von Erkrankten.