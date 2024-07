Gemeinsamer Aktionsmonat im Oktober Eine Party-Reihe für die Baby-Boomer im Herbst

Die Zielgruppen, an die sich die Zentren plus richten, sind ab dem Alter 55+. Um auch dieser oft noch als jüngere Zielgruppe wahrgenommenen Klientel etwas anzubieten, haben die Teams besondere Ideen ausgearbeitet. „Wir wollen damit auch die sogenannten Babyboomer ansprechen“, sagt Nina Becker. Und so bietet es sich für die Jung-Senioren im Aktionsmonat an, einmal die verschiedenen Zentren plus kennenzulernen. „Wir haben dann Leute, die kommen nach Holthausen, gehen dann aber auch nach Benrath oder mal nach Garath, Reisholz oder Hassels“, sagt sie. Denn in den verschiedenen Zentren plus gibt es auch unterschiedliche Projekte und Angebote. „Wir wollen uns damit auch vernetzen und Synergien nutzen“, sagt Alexandra Pfründer vom Zentrum plus Reisholz/Hassels.



Holthausen Am Donnerstag, 10. Oktober um 18 Uhr, startet im Zentrum plus Holthausen (ASB), Henkelstraße 15, ein Kneipenquiz mit Livemusik. Dann heißt es dort „Ein bisschen Frieden, Steffi Graf und Co“. Und solche und ähnliche Fragen gilt es dann zu beantworten: Wann gewann Nicole den Euro Vision Song Contest? Wofür stehen die „BBs“ bei Abba? Wer war 1975 Bundeskanzler der BRD? Wer sein Wissen rund um die 70er und 80er Jahre auf den Prüfstand stellen und zugleich auf eine Reise in die wilde Jugend starten will, sollte aus Sicht der Veranstalter dabei sein. „Für passende Livemusik aus den Jahrzehnten ist natürlich ebenfalls gesorgt“, sagt Michael Thomaschek. Infos zu der Veranstaltung gibt es über ihn und Nina Becker unter 0211 9303144 und info@zentrumplus-holthausen.de.