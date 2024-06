Schützenfest in Düsseldorf-Eller Zapfenstreich für Schützenchef Lothar Adams

Auch wenn er ab November nicht mehr in verantwortlicher Position tätig sein wird, geht Adams dem Schützenwesen nicht verloren, ist er doch beim Schützenfest in der Innenstadt beim historischen Umzug als „Jan Wellem“ zu Pferde unterwegs und wird, wenn gefragt, mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Ich mag es, mit Menschen in Kontakt zu sein“, so Adams. „Direkte zwischenmenschliche Gespräche müssen wieder einen größeren Stellenwert bekommen, sonst rutscht die ganze Gesellschaft in eine soziale Depression.“ Dabei ist der scheidende Chef alles andere als Pessimist. So trat er auf seinem „letzten“ Schützenfest noch als Trude Herr mit dem Lied „Niemals geht man so ganz“ auf. König in Eller war er ja noch nicht.