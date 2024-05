Politik soll Verfahren beschließen Hellerhofer Einkaufszentrum soll überbaut werden

Das mag sich in den Ohren vieler Unbeteiligter vielleicht zielstrebig anhören; in der Bezirksvertretung sieht man das anders. Klaus Erkelenz (CDU), stellvertretender Bezirksbürgermeister, berichtet auf Anfrage, dass in einer Vorbesprechung der BV-Mitglieder zur Vorbereitung der Sitzung viele Fragen aufgetaucht seien. Das bestätigt auch die Fraktionssprecherin der Grünen in der BV 10, Cordula Klahn, die bemängelt, dass zwei Planungsbüros involviert werden sollen, aber dafür kein Geld im städtischen Haushalt etatisiert worden ist. Was beiden vorrangig fehlt, ist die geplante Zeitschiene. Erkelenz geht mit seiner Kritik noch einen Schritt weiter: Beigefügt hat das Stadtplanungsamt ein Planungs-Organigramm, das mehrere Schritte des Workshopverfahrens aufzeigt: „Mein erster Reflex war, da vergehen vom ersten bis letzten Schritt locker fünf Jahre.“ Wobei da nicht von einer baulichen Umsetzung gesprochen wird, sondern nur von der Ausarbeitung eines Entwurfs, den die Politik dann zur Umsetzung beschließen soll.