Veranstaltung in Düsseldorf „Der Weltkindertag zeigt, wie vielfältig Hassels ist“

Vor mehr als 30 Jahren, genau im Jahr 1989, wurden die Kinderrechte von der UN-Vollversammlung unterschrieben. Demnach besitzt jedes Kind, ganz egal, an welchem Ort der Erde es aufwächst, das Recht auf Versorgung, Schutz, Bildung und Beteiligung. Dafür kämpft das Kinderhilfswerk Unicef seit Jahrzehnten und mit ihm zahlreiche weitere Vereine und Organisationen. Die Bundesregierung ratifizierte die UN-Kinderrechtekonvention und erhob sie damit zu geltendem Recht in Deutschland. Damit gelten diese Rechte für alle Kinder und Jugendlichen, die in Düsseldorf, in NRW und in Deutschland leben. Die Landeshauptstadt stellte ihren Weltkindertag dann auch unter das Motto „Mit Kinderrechten in die Zukunft“.