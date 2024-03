Neues Angebot für Literaturbegeisterte Werstener gründet privaten Literaturkreis

Mit zurück in die alte Heimat hat er nun dieses Projekt genommen. Im Bürgerhaus Wersten, Werstener Dorfstraße 90, treffen sich am Dienstag, 2. April, 19 bis 20.30 Uhr, erstmals Literatur- und Lesebegeisterte, die, wie Flämig schreibt, „Lust an guten, lebhaften Gesprächen haben und sich vertiefende Zugänge zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen wünschen.“ Los geht es mit osteuropäischer Literatur. Mit Büchern, die zur Rede und Gegenrede auffordern. Das Motto der ersten Lesereihe lautet „Über Menschen, die das Sterben der Zukunft in ihrer Gegenwart erleben.“ Eine Reihe umfasst sechs Termine, einen pro Monat, dann steht das nächste Oberthema an.