Kirchengemeinden in Düsseldorf Weltgebetstag hat Palästina zum Thema

Der Weltgebetstag der Frauen (WGT) ist die weltweit größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Er steht unter dem Motto „Informiert beten - betend handeln". Immer am ersten Freitag im März, also diesmal am 1. März, beschäftigt sich der WGT mit der Lebenssituation von Frauen eines anderen Landes. In diesem Jahr wollen Christen weltweit mit den Frauen des palästinensischen Komitees für einen gerechten Frieden beten. Der Weltgebetstag möchte in dieser bedrückenden Zeit dazu beitragen, dass Verständigung, Versöhnung und Frieden eine Chance bekommen – in Israel, im Gaza-Streifen und im Westjordanland, im ganzen Nahen Osten und auch bei uns in Deutschland.