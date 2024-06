Bezirkspolitik in Düsseldorf Weitere Planungsschritte für das Unterrather Schwimmbad

(hal) Die Bezirksvertretung 6, zuständig für die vier Stadtteile Lichtenbroich, Unterrath, Rath und Mörsenbroich, trifft sich am Mittwoch, 19. Juni, zur öffentlichen Sitzung. Die Sitzung findet diesmal an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit statt als üblich: um 15.30 Uhr in der Aula der Joachim-Neander-Grundschule, Rather Markt 2. Sie ist öffentlich. Die Tagesordnung sowie die Sitzungsunterlagen stehen online unter www.duesseldorf.de/medienportal/sitzungen.

Was steht unter anderem auf der Tagesordnung?