Pro Monat gibt es einen Termin Zum Waldbaden in den Benrather Forst

Info

Und so kann man teilnehmen Anna Ferdinand bietet das Waldbaden unter anderem in Hilden und Benrath an. Die nächsten Termine mit jeweils maximal 12 Personen im Benrather Forst sind am 13. Juli und 24. August, jeweils 15-17:30 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Benrather Bürgerhaus, Capitostraße 1. Die Anmeldung ist per Email an anna.ferdinand@outlook.com, per Instagram (waldbaden.anna.ferdinand) oder Facebook möglich.