Veranstaltungsreihe von Juli bis September : Bürgerhäuser laden zum „Sommer im Kiez“

Düsseldorf Schwerpunkte der Veranstaltungsreihe sind in den Bürgerhäusern Benrath und Reisholz sowie vor der Freizeitstätte Garath. Es gibt Kinder- und Figurentheater sowie Akrobatik und Malaktionen. Die Veranstaltungsflyer liegen öffentlich aus.

Ein Großteil der Angebote ist kostenlos zu besuchen und findet bei gutem Wetter im Freien statt. Es gilt die Corona-Schutzverordnung. In allen vier Häusern liegen die Flyer aus, in denen alle Veranstaltungen aufgelistet sind. Unter anderem gibt es Kinder -und Figurentheater und Flamenco auf dem Garather Marktplatz. Hier ein paar Höhepunkte: „DIY-Café – wir bauen eine Give-Box“ heißt es am, Montag-, 23. und Freitagnachmittag, 27. August, auf dem Außengelände des Bürgerhauses. Begleitet wird die Aktion vom Fairtrade-Team und Künstlern vor Ort. Die Give-Box wird anschließend auf dem Gelände des Bürgerhauses an der Telleringstraße 56 aufgestellt und kann fortan von allen Besuchern genutzt werden.



Garath An mehreren Tagen und unterschiedlichen Locations haben Garather die Möglichkeit, sich professionell fotografieren zu lassen – ob einzeln oder mit der ganzen Familie. Dabei werden Hintergründe vor Ort gewählt wie beispielsweise Häuserfassaden, Blumenkübel, Plakatwände und ausschließlich mit vorhandenem Licht gearbeitet. Die Bilder können vor Ort direkt ausgedruckt werden und werden als Andenken mitgegeben. Die Daten: Freitag, 10. September, 11 bis 14 Uhr im Hauptzentrum-Markt und im Burgviertel; am Samstag, 11. September, 15 bis 18 Uhr, im Schlossviertel; am Freitag, 17. September, von 9 bis 12 Uhr, im Waldviertel und zuletzt am Samstag, 18. September von15 bis 18 Uhr im Kämpenviertel.



Reisholz Beim FamilyArt Workshop können sich gleich ganze Familien (Kinder von sechs bis zwölf) künstlerisch betätigen bei einer Malerei auf Leinwand. Der Termin ist am Donnerstag, 26. August, 16.30 bis 19 Uhr, Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Team. Bei trockenem Wetter findet der Workshop im Hof des Bürgerhauses, Kappeler Straße 231 statt.



Alle Stationen In mehreren Stadtteilen gibt es Open Air Pop-up-Artistik mit „Mr. Dyvinetz, Flash Gonzalez und Mr. Tartuffo“: Mittwoch, 11. August, 10 bis 18 Uhr, Paulinenpark; Mittwoch, 11. August, 10 bis 18 Uhr, In der Donk – Altenbrückstraße; Freitag, 13. und Samstag, 14. August, 10 bis 18 Uhr, Garather Einkaufszentrum, Sonntag, 15. August, 10 bis 18 Uhr, Florapark Sonntag; 15. August, 10 bis 18 Uhr, Bilker Arcaden.