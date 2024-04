Theodor-Litt-Realschule in Düsseldorf Urdenbacher Realschul-Neubau liegt im Zeitplan

Vor gut zwei Jahren war kommuniziert worden, dass der Neubau im zweiten Quartal 2024 fertiggestellt werde. Und so sieht der Zeitplan aus: Der Umzug wird in den Sommerferien durchgeführt, sodass ab dem neuen Schuljahr 2024/2025 der Schulbetrieb vollständig im Neubau stattfinden wird, berichtete die Verwaltung weiter. Die Baukosten werden sich aufgrund von Bauverzögerungen voraussichtlich leicht erhöhen, heißt es weiter. Die genauen Baukosten und somit auch eine mögliche Überschreitung der avisierten Summe könnten allerdings erst nach Gesamtabschluss der Maßnahme ermittelt werden. Beim Baustart war man von Baukosten in Höhe von 32 Millionen Euro ausgegangen. Gebaut wurde die Schule Ende der 1960er Jahre, eine Zeit, in der beim Bauen, vor allem beim Dämmen, gesundheitsschädliche asbesthaltige Materialien genutzt wurden. Darum stand dann fest, dass die Schule neu gebaut werden muss.