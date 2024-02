Petition gegen mögliche Urdenbach-Abspaltung Seit Freitag werden Unterschriften gesammelt

Aber nicht nur online sind Unterschriften möglich, sondern auch auf Listen. „Wir haben bei uns im Geschäft am Freitagnachmittag die erste Liste ausgelegt und ohne dass wir als AGB die Werbetrommel gerührt hätten, haben bis Samstagnachmittag mehr als 50 Menschen unterzeichnet“, sagt Inge Nitschke, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath. Die Aktion läuft bis zum 15. März. Eine Woche später, am 21. März tagt der Düsseldorfer Stadtrat. Eventuell könnte das politische Gremium in dieser Sitzung entscheiden, ob und wie Stadtbezirke neu geschnitten werden. Hintergrund der Diskussion ist, dass gerichtlich vorgegeben wurde, dass Wahlbezirke ungefähr gleich groß sein müssen, damit jede Stimme gleich viel zählt. Da Garath und Hellerhof aber Stadtteile mit sinkender Bevölkerung sind, sind diese Wahlbezirke im Vergleich zu anderen zu klein geworden. Für die Kommunalwahl 2020 waren deswegen schon stadtbezirksübergreifend Garath-Ost und die Paulsmühle als Wahlkreis zusammengelegt worden. Nun will die Stadtspitze für die Kommunalwahl im September 2025 lieber Wahlbezirke so zuschneiden, dass jeder von diesen in einem Stadtbezirk liegt. Was wie zugeschnitten wird, entscheidet der Stadtrat.