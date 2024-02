Vorbereitung auf Kommunalwahl 2025 Vereine laufen Sturm gegen CDU-Vorschlag

Die ersten Listen wollen Schneider und Winter schon zur traditionellen Kämpen-Reinigung am Samstag mitbringen, und Nitschke will dafür sorgen, dass die Listen so schnell wie möglich in den Geschäften in Benrath ausliegen. Diese will man dann vor einem Beschluss im Stadtrat, der im März oder spätestens im April gefällt werden soll, an den Oberbürgermeister und die Ratsfraktionen übergeben. Die Sorge der Vereins- und Interessensvertreter: „Wenn die Garather und Hellerhofer meinen, dass ihre Wünsche und Bedarfe in einer zusammengelegten BV untergehen, dann haben wir die Sorge, dass das Gleiche mit Urdenbach in einer BV 10 passiert.“ Sie fragen sich, wer daran interessiert ist, historisch gewachsene Strukturen zu zerschlagen. Karl-Heinz Graf, Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 9 und selbst CDU-Mitglied, wird deutlich: „Es kann nicht sein, dass eine Trennung von Benrath und Urdenbach aus rein persönlichen und wahltaktischen Motivationen angegangen wird.“ Dafür habe er kein Verständnis: „Wir sind für die Bürger da und nicht andersherum.“