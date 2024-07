Der erste wurde 2012 aufgestellt Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke sind keine Wasserverschwender

Freitagmittag am Kamper Acker in Holthausen: Nicht nur der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke plätschert in Dauerschleife, auch von oben kommt Wasser ohne Unterlass. Kein Tag, an dem man sich an dem kostenlosen Trinkwasser bedienen will. Das sah vor zwei Tagen bei 30 Grad noch ganz anders aus.