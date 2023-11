Stadt stellt Grünplan für Stadtbezirk 9 auf Der Wunsch nach sportlicher Betätigung ist groß

Bis 22. November konnten sich die Bürger aus dem Stadtbezirk 9 mit ihren Ideen am geplanten Gründordnungsrahmenplan beteiligen. Kostenpflichtiger Inhalt Mehr als ein Drittel aller insgesamt 87 Anregungen sind für den bevölkerungsstärksten Stadtteil Wersten (27) eingegangen. Die Stadtverwaltung will nun versuchen, eine Auswertung noch im Dezember vorzulegen. Um diese Themen ging es:



Itter/Himmelgeist Bei den meisten der sieben eingereichten Vorschläge geht es um eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Ein Teilnehmer wünscht sich, dass die Stadt stärker und kreativer gegen die Vermüllung des Rheinufers vorgeht. Ein anderer regt an, am Rheinufer eine Wasserskianlage anzulegen. Dass es zu wenig Angebote für Jugendliche in den beiden Stadtteilen gibt, heißt es in einer weiteren Anmerkung: Die meisten Kinder seien dem Spielplatzalter entwachsen, aber es gebe außer einem Basketball-Platz keine Angebote.



Hassels Auch hier geht es vielfach um Vorschläge, die Aufenthaltsqualität zu verbessern: So wird eine Outdoor-Fitnessanlage im Grünzug gewünscht, mehr Mülltonnen im Einkaufszentrum an der Altenbrückstraße sowie eine Aufwertung der Grünfläche hinter dem Friedhof durch das Aufstellen einer Tischtennisplatte bis hin zum Anlegen einer Fläche zum Kicken. Ein Wunsch geht dahin, geeignete Flächen (Grünflächen am Denkmal, im Kreuzungsbereich zwischen Am Schönenkamp und Hasselsstraße sowie zwischen Tönisstraße und Heiligenhauser Straße) durch das Pflanzen von Blumen, Stauden und Sträuchern aufblühen zu lassen.