Nachbarschaftsfest in Golzheim Ein Straßenfest mit Gruselfaktor

Wer sich am Samstag in den dunklen Keller des Altbaus an der Bankstraße traute, sollte schon sehr mutig sein. Gruselige Gespenster, ein Toter, der aus einem Sarg stieg, und ein Vampir, der den Menschen das Blut in den Adern stocken ließ, erwarteten den Eindringling und versetzten ihn in Angst und Schrecken.