Düsseldorf will klimeneutral werden : Stadtwerke beenden Fernwärmeprojekt in Benrath

Düsseldorf Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, hat Düsseldorf seine städtischen Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen. In Benrath sind diese nun alle angeschlossen.

(RP) Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein. Mit dem Anschluss ihrer Gebäude an das klimafreundliche Düsseldorfer Fernwärmenetz leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung und zum Erreichen ihrer Klimaziele. In Benrath hat die Netzgesellschaft Düsseldorf nun alle städtischen Schulen an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Der Neubau des Albrecht-Dürer-Kollegs und das neue Wohnviertel Mühlenquartier an der Paulsmühlenstraße waren in einem ersten Schritt angeschlossen worden. Im Januar 2020 fiel dann der Startschuss für den weiteren Ausbau des Benrather Fernwärmenetzes. Fast zwei Kilometer Fernwärmeleitung wurden gebaut, um alle städtischen Schulen im Stadtteil zu versorgen. Das städtische Schloß-Gymnasium und die städtische Realschule an der Hospitalstraße, die Grundschulen an der Erich-Müller-Straße, die neu gebaute Hauptschule an der Melanchthonstraße und das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium an der Brucknerstraße sowie mehrere Wohngebäude an der Hospital- und der Benrodestraße sind nun alle an das Fernwärmenetz angeschlossen. Geprüft wird auch, ob die geplanten Schulneubauten an der Benrodestraße auch angeschlossen werden.