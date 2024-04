Spender gesucht für Projekt-Finanzierung Herr Amore sorgt für Aufenthaltsqualität

Doch natürlich arbeitet Salvatore Amore nicht für die sprichwörtlichen „Luft und Liebe“. Deswegen hat sich Inge Nitschke etwas einfallen lassen. So hat sie schon zehn Hauseigentümer dazu bekommen, monatlich 180 Euro in den Topf zu werfen. Und was die ehrenamtliche Vorsitzende besonders freut: Auch vier Bürger unterstützen das Projekt bislang schon mit einer Dauer-Spende. „Wir freuen uns über jeden Euro“, sagt Nitschke, egal ob einmalig gezahlt wird oder regelmäßig. In der Buchhandlung Dietsch wird das eingenommene Spendengeld für die Stoffbeutel nun auch für den Stadtteilhausmeister verwendet. „Für ein Jahr ist die Finanzierung jetzt erstmal gesichert.“ Geht es nach Inge Nitschke soll der Posten dauerhaft erhalten bleiben. „Wir haben so viele positive Rückmeldungen“, sagt die AGB-Vorsitzende. Das kann auch Salvatore Amore nur bestätigen. Er kommt mit jedem schnell ins Plaudern, ist freundlich und kümmert sich. Aber er kann auch anders. So ärgert er sich maßlos, wenn er die Mülleimer der Stadt von Aufklebern befreien muss. Auch wenn diese für die Fortuna werben. „Das ist eine Sauerei.“ Genauso wie Lebensmittel in den Brunnen am Marktplatz zu schmeißen. Denn er sei es, der das dann sauber machen müsse.