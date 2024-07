Senioren bleiben immer länger zu Hause wohnen Stadt sieht keinen Bedarf für ein Pflegeheim in Hellerhof

Dabei gibt es Unterschiede in der Versorgungslage in den zehn Düsseldorfer Stadtbezirken. Die Verwaltung hatte auf Bitte der Politik in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses einen Kurzbericht über die Pflegebedarfsplanung im Stadtbezirk 10 (Garath und Hellerhof) gegeben. Als die beiden südlichsten Stadtteile in den 1960er- und 1970er-Jahren am Reißbrett entworfen wurden, dachte noch niemand daran, dass unsere Gesellschaft überaltert. So gibt es in Garath zwei Seniorenheime, in Hellerhof aber keines.