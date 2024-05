Straßen voller Schlaglöcher Stadt macht im Jahr immer nur wenige Fahrbahnen neu

Auch aus der CDU kam eine Anregung, welche Fahrbahninstandsetzung bereits im Jahr 2028 umgesetzt werden könnte: So solle die Verwaltung doch prüfen, ob man die Fahrbahndecke der Straße Am Broichgraben im gleichen Zeitraum mit den geplanten Straßen Am Trippelsberg und Am Farnacker sowie den Karweg instandsetzen könne. Dieser Wunsch, so teilte die Verwaltung mit, werde insbesondere unter „Berücksichtigung der derzeit für 2024 geplanten Aktualisierung der Zustandserfassung und -bewertung festgelegt“. Für dieses Jahr sind die Straßen Brucknerstraße sowie Spohrstraße bis Flotowstraße in Benrath sowie die Pattscheider Straße in Wersten an der Reihe.