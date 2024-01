Bezirkspolitik in Düsseldorf Spielplatz Ulenberg könnte 2025 saniert werden

2. In ihrer letzten Sitzung des Jahres 2023 hat die Bezirksvertretung noch Zuschüsse in Höhe von mehr als 20.000 Euro an Vereine sowie Schulen und Kitas gewährt. So erhält das Gemeinschaftsatelier des Vereins „Aedt – Am Ende des Tages“ mehr als 5100 Euro für Umbaumaßnahmen, ein Zirkusprojekt der Sternwartschule wird mit 800 Euro unterstützt und auch die Ausrichtung von fünf Seniorentanztees im Stadtteilzentrum Bilk ist mit 2760 Euro gesichert.