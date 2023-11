Genossenschaft DWG baut in Urdenbach Senioren suchen in Urdenbach Räume für Treffpunkt

Doch dieser wird erst in rund drei Jahren tatsächlich zur Verfügung stehen. Auf Anfrage teilte Heiko Leonhard, Vorstandssprecher der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft (DWG), die das Projekt ausführen wird, mit, dass Anfang Februar des kommenden Jahres mit den Abrissarbeiten begonnen und es danach mit dem Hochbau weitergehen werde. Zuvor müssten noch Fällarbeiten durchgeführt werden. In diesem Jahr soll es zu keinen Arbeiten mehr kommen, so Leonhard. So hatte der Fahrplan aber noch im Sommer ausgesehen und so war auch der Schlusspunkt des Diakonieprojektes in den früheren Gemeinderäumen für Ende November festgesetzt worden.