Priesterjubiläum in Hassels und Reisholz Seit 17 Jahren ist er Seelsorger in Hassels und Reisholz

Am Anfang war sein Ziel, zehn Jahre in der Gemeinde in Hassels zu bleiben, jetzt sind es schon 17 Jahre. „Ich bin jetzt schon 34 Jahre in Deutschland, das ist länger als ich in Indien war“, sagt Antony Manickathan. Einmal im Jahr fährt er in den Süden von Indien, sieht Freunde und Verwandte. Seine Eltern sind gestorben. Die Mutter besuchte ihn einmal in seiner neuen Heimat in Deutschland. „Sie fand es toll und hat mit 77 Jahren sieben Wochen hier gelebt und alles mitgemacht“, sagt er.