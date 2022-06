Erstmals seit Corona : In Wersten wird bis Dienstag Schützenfest gefeiert

Düsseldorf Nach einer Pause von zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie kann in Wersten endlich wieder Schützenfest gefeiert werden. Dabei gibt es ein umfangreiches Programm.

Doch bis einschließlich Dienstag wird auf dem Schützenplatz an der Opladener Straße kräftig gefeiert. Da die Feste in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona ausgefallen sind, gilt es für den Vorstand, jede Menge Ehrungen vorzunehmen. Am Sonntagabend gibt es dann sogar die „Goldene Nadel“ für einen besonders verdienten Schützen. Zuvor gibt es jedoch erstmal den traditionellen Schützenumzug, der ab 13.45 Uhr als Sternzug losmarschiert, um sich dann um 14.15 Uhr zu einem großen Festumzug durch den Stadtteil zu vereinen. Den Zuschauern am Straßenrand wird dabei einiges geboten: eine große Fahnen- und Füllhornparade sowie musikalische Einlagen. Das amtierende Königspaar Rudi und Elisabeth Thomaszewski nimmt dann um 16 Uhr die Parade vor der Kirche St. Maria Rosenkranz ab.