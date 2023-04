Rugby in Düsseldorf Schüler toben sich beim Rugby bei den Düsseldorf Dragons aus

Rugby fristet als Sportart in Deutschland noch eher ein Nischendasein. „In Frankreich gehört es jedoch zu den Top drei und ist kulturell tief verwurzelt“, sagt Bart Vanhamme, Sportlehrer am Lycée français an der Graf-Recke-Straße. Ein Großteil seiner Schüler ist daher auch eng mit dem Kontaktsport sozialisiert. „Ich bin damit aufgewachsen. Mein Vater ist Trainer und mein Bruder spielt auch“, sagt Schülerin Fleur. Insofern kennt die 17-Jährige auch die Düsseldorf Dragons gut, unter denen viele Spieler mit französischen Wurzeln sind. „Als ich dort mit dem Training anfing, war ich das erste Mädchen. Mittlerweile gibt es eine eigene Frauenmannschaft. Auch in Frankreich wird Rugby unter Frauen immer beliebter.“ Doch für viele der knapp 100 anderen Schüler, die sich bei nasskaltem Wetter am vergangenen Montag auf dem Rugby-Feld in Lörick eingefunden hatten, war es der erste Kontakt mit dem Spiel überhaupt.