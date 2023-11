An der Gedenktafel der niedergebrannten Synagoge Schüler von drei Schulen gestalteten die Gedenkfeier

Die Gedenkstunde an der ehemaligen Synagoge in Benrath, die am 10. November 1938 von Nationalsozialisten niedergebrannt wurde, gibt es seit vielen Jahren. Aber noch nie waren so viele junge Menschen dabei wie in diesem Jahr. Die rund 70 Schüler von drei Schulen (Karl-Tietenberg-Förderschule, Hauptschule Melanchtonstraße und Schloß-Gymnasium Benrath) hatten mit ihren Lehrern die Feier am Gedenkstein der Synagoge gestaltet.