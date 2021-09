Partizipationsprojekt bei der Stadt Düsseldorf : Schüler engagieren sich für ihr Umfeld

Am Zebrastreifen an der Dankeskirche hatten sich die Schulkinder unter anderem der Grundschulen an der Erich-Müller-Straße eine bessere Sichtbarkeit der Schilder und des Überwegs gewünscht. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Ob weitere Zebrastreifen, um den Schulweg sicherer zu machen, oder neue Spielgeräte: Die Teilnehmer des Projekts „Jugend checkt Düsseldorf“ haben viele Anregungen für den Stadtbezirk 9 gegeben. Jetzt liegt der Abschlussbericht vor.

Eine Übersicht aller Anregungen und der daraus entstandenen Projekte sind in einem jetzt veröffentlichten Abschlussbericht nachzulesen. Dieser wurde der Bezirksvertretung 9 in ihrer September-Sitzung vorgelegt. Die Mitglieder des Gremiums haben die Kinder und Jugendlichen sowohl inhaltlich als auch mit Geldmitteln unterstützt. Wörtlich heißt es darin: „Die gute Kommunikation und Zusammenarbeit haben es ermöglicht, den Kindern und Jugendlichen die für sie notwendigen Informationen zukommen zu lassen und Umsetzungsmöglichkeiten für eigene Ideen auf den Weg zu bringen.“ Koordiniert und organisiert hat das Projekt die Servicestelle Partizipation, ein Kooperationsprojekt von Jugendring und Jugendamt.

Autowerkstatt in Langenfeld brennt - Warnung an Anwohner

Großeinsatz der Feuerwehr : Autowerkstatt in Langenfeld brennt - Warnung an Anwohner

Mehr Sauberkeit An verschiedenen Stellen wurden zusätzliche Papierkörbe installiert, etwa rund um die Selma-Lagerlöf-Grundschule, rund um die Erich-Müller-Straße, auf der Altenbrückstraße und auf der Buchenstraße. In Hassels auf dem Spielplatz an der Heiligenhauser Straße hatten Schüler der Selma-Lagerlöf-Schule selbst gestaltete Plakate zum Thema Müll aufgehängt.

Eine Vielzahl von Anregungen und Anliegen konnte nicht umgesetzt werden. Hier mussten die beteiligten Kinder und Jugendliche erfahren, dass die Mühlen der Verwaltung manchmal langsam mahlen oder Wünsche nach mehr Zebrastreifen nicht in das Konzept der Stadt passen. Zebrastreifen wurden für die Buchenstraße, Altenbrückstraße und an der Dankeskirche (hier die zusätzliche Beleuchtung) gefordert. Laut Bericht wurde dies auch geprüft, Zebrastreifen entstanden aber nicht. An der Altenbrückstraße sollen die Zahlen der Autos und Fußgänger noch geprüft werden; an der Querungsstelle Altenbrückstraße wurden Pfosten installiert, um das Parken von Autos zu verhindern und eine bessere Übersicht zu gewährleisten.