Chorleben in Düsseldorf Sänger aus Wittlaer treten vor dem Papst auf

Eine besondere Ehre wurde sieben Sängerinnen aus Düsseldorf dabei zuteil. Gemeinsam mit den Essener Domsingknaben standen sie als „Favoritsängerinnen“ direkt am Papstaltar bei der Neujahrsmesse, die von Fernsehanstalten übertragen wurde. Ein weiterer Höhepunkt war eine Papstaudienz. Papst Franziskus wurde von den Teilnehmern des Festivals mit Gesang begrüßt, was der Papst mit nach oben gestreckten Daumen quittierte. Er lobte in seiner Ansprache die Jungen und Mädchen für ihren Dienst in der Kirche.