Neues Benrather Wohnquartier 2023 bezugsfertig : Richtfest an der Hospitalstraße

2023 soll das neue Wohnquartier auf dem einstigen Krankenhausgelände fertig sein. Foto: RP/Simona Meier

Düsseldorf Sechs Mehrfamilienhäuser mit 91 Wohnungen baut die städtische Wohnungsbautochter SWD an der Benrather Hospitalstraße. 60 Wohnungen gehören zu einem Mehrgenerationenprojekt. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Blau-weiße Bänder flattern am Richtkranz, die Sonne scheint, und viele Gäste schauen erstmals in die fertiggestellte Musterwohnung. Das Wohnquartier an der Hospitalstraße, wo früher das Benrather Hospital stand, nimmt deutliche Formen an. Gegenüber von Schloss Benrath sind die ersten neuen Häuserfronten erkennbar.

Brigitte Krall vom Wohnprojekt „Gemeinsam leben am Schloss“ freut sich: „Der Einzugstermin rückt endlich näher.“ Eine zukunftsorientierte Wohn-und Lebensform ist das Ziel der Gruppe, die schon seit zehn Jahren an diesem Projekt arbeitet und es hartnäckig vorantreibt. „Wir streben eine Vernetzung im Stadtteil an“, sagt Brigitte Krall. Wie andere Menschen, die demnächst einziehen wollen, plant sie bereits für die neue Wohnung.

Info Wohnen im neuen Projekt Größe 91 Wohnungen in sechs Mehrfamilienhäusern, davon 60 für ein Mehrgenerationenprojekt. Miete In 26 geförderten Wohnungen liegen die Kaltmieten bei 6,80 / 7,60 Euro (je nach Kategorie), in den neun preisgedämpften Wohnungen bei 10.80 Euro je Quadratmeter. Die 56 frei finanzierten Wohnungen sollen 13 Euro/ Quadratmeter kosten.

Auch Julia Thomassen nutzt das Richtfest für eine Besichtigung. Sie kann sich vorstellen mit ihrer jungen Familie in diesem Mehrgenerationenprojekt zu wohnen. „Mich reizt, dass man füreinander da ist und sich gegenseitig unterstützt“, sagt sie. Noch kennt sie nur Grundrisse, jetzt kann sie vor Ort auch ein Gefühl für das neue Quartier entwickeln, in dem es auch einen Gemeinschaftsraum und ein Gästeappartement gibt. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Auch eine Wohngemeinschaft mit Pflege gibt es dort. Sie bietet Platz für acht ältere Menschen. „Mit dem Richtfest rückt das Wohnen an der Hospitalstraße auch für unsere ambulant betreute Wohngruppe in sichtbare Nähe“, sagt Marion Warden, Kreisgeschäftsführerin der Awo Düsselorf. 29 Prozent der Wohnungen im neuen Projekt sind öffentlich gefördert, Zehn Prozent sind preisgedämpft. Von den 60 Wohnungen des Mehrgenerationenprojekts sind bisher 50 vergeben.

„Viele Menschen hatten das dringende Bedürfnis, dass hier nicht irgendwas hinkommt, und dass es nicht verkauft wird an Investoren, die hochpreisiges Wohnen anbieten“, erinnert sich Antonia Frey, Aufsichtsratvorsitzende der Städtischen Wohnungsgesellschaft SWD. Auf so teurem Grund günstigen Wohnraum zu realisieren, sei nicht selbstverständlich. Gemeinsam mit ihren Projektpartnern setzt die SWD den Bau der sechs Mehrfamilienhäuser mit 91 Wohnungen seit Herbst 2020 um. Dietmar Werner, Prokurist und Leiter der SWD-Bauabteilung: „Rund 32 Millionen Euro investiert die SWD in das neue Wohnquartier“. Dass die Wohngruppe viel Geduld brauchte, bestätigt Ruth Orzessek-Kruppa, Leiterin des Stadtplanungsamtes Düsseldorf. „Nach vielen Jahren Vorlauf sind es nur noch wenige Monate bis Seniorinnen und Senioren und junge Familien zeigen können, wie man ein gutes nachbarschaftliches Miteinander mit Leben füllt“, sagt sie. Die neue Wohnanlage geht auf bürgerschaftliches Engagement zurück. Für die Stadt ist es ein Beispiel für die Förderung innovativer Wohnformen.

Dass es nun zügig vorangeht, freut die Beteiligten. Viele Monate hatte sich nach dem Abriss des früheren Krankenhauses auch dem Gelände an der Hospitalstraße nichts getan. An das ehemalige Hospital erinnert noch die unter Denkmalschutz stehende Krankenhauskapelle.