Bauen in Düsseldorf Was für den Alten Güterbahnhof geplant ist

Beim von der Stadt in Kooperation mit den jeweiligen Eigentümern veranstalteten Workshop auf dem Metro-Gelände ging es ja eigentlich um drei ganz verschiedene Flächen: eine neue Nutzung der verfallenen Gaststätte Tafelsilber, einen auf Senioren-Wohnen ausgerichteten Neubau am Medical Center an der Luise-Rainer-Straße sowie eine zugewachsene Brache, die sich am ehesten als Erweiterung des Stadt-Natur-Parks anbietet. Als es dann an die einzelnen Arbeitstische ging, wurde schnell klar, welches Thema an diesem Abend die größte Faszination auf die Öffentlichkeit ausüben sollte. Der auf Gastronomie spezialisierte Architekt Andreas Müller (Soda Group) erfreute sich an einer großen Zuhörerschaft, als er die durchaus schon weit gediehenen Ideen für die aktuell heruntergekommene Immobilie vortrug.