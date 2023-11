Namensgeber von elf Straßen in Düsseldorf sind belastet Rat entscheidet im Januar über neue Straßennamen

Für diese Straßen stehen die neuen Namen fest: Leutweinstraße in Auenblick, Petersstraße in Eisvogelweg, Pfitznerstraße in Clara-Schumann-Straße, Woermannstraße in Am Auwald, Lüderitzstraße in An der Kämpe, Wilhelm-Schmidtbonn-Straße in Erika-Mann-Straße, Hans-Christoph-Seebohm-Straße in Helene-Weber-Straße, Porschstraße in Ilna-Wunderwald-Straße und Schlieffenstraße in Radschlägerweg. Für die Wissmann- und die Porschestraße gibt es laut den Vorlagen für die Politik noch jeweils zwei Namensvorschläge.