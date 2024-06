Bezirkspolitik in Düsseldorf Politik will Antworten zur Absage der Classic Days

1. Vor fast fünf Jahren, Ende 2019, hat das Marienkrankenhaus in Kaiserswerth seinen Betrieb eingestellt. Das Areal befindet sich im Besitz der Kirchengemeinde St. Suitbertus. Da diese eine Nachnutzung wirtschaftlich nicht aus eigener Kraft realisieren kann, wird der größte Teil des Grundstücks deshalb in Erbpacht an einen Investor abgegeben. Nach einem Wettbewerb 2020 konnte sich dabei die Kueppersliving Immobilienentwicklung GmbH & Co. KG aus Krefeld durchsetzen. Seitdem ist es still um das Projekt geworden. Jetzt will der Investor mit einer Bauvoranfrage grundsätzlich klären, ob seine Ideen für das Grundstück im historischen Ortskern überhaupt genehmigungsfähig sind.