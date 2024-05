Radschnellweg Neuss-Langenfeld Politik stimmt Radwegtrasse entlang Frankfurter Straße zu

Im Anschluss geht es am 5. Juni noch in den Verkehrsausschuss und am 17. Juni in den Haupt- und Finanzausschuss. Danach könnte der Rat am 27. Juni der Radschnellwegtrasse zustimmen. Damit beauftragt die Politik die Verwaltung mit den konkreten Planungen für das Stadtgebiet. Vorsichtig geschätzt könnte 2027 die Umsetzung von ersten Bauabschnitten beginnen.