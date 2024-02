Bezirkspolitik in Düsseldorf Bezirksvertretung diskutiert über Verkehrsprojekte

3. Mit der Messe und der Arena liegen gleich zwei große Veranstaltungshäuser in Stockum. Ende Januar fand parallel zur Messe Boot auch ein Heimspiel von Fortuna statt. „Da das Spiel abends stattfand, kollidierte das mit der Messe extrem. Die Rheinbahn ließ die Messebesucher und die Aussteller am Nordausgang einfach stehen“, schreibt Marianne Hagen (FDP) in einer Anfrage an die Verwaltung. Sie möchte erreichen, dass künftig Fußballspiele bei einer großen internationalen Messe abends nicht mehr stattfinden dürfen, damit der Anreise- und Abreise-Verkehr der Messegäste nicht gestört wird.