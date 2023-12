Bezirksvertretung 9 tagt Politik diskutiert erneut über Kreisel an der Hildener Straße

Auch die Bezirksvertretung 9, zuständig für die Stadtteile Wersten, Holthausen, Itter, Himmelgeist, Hassels, Reisholz, Benrath und Urdenbach tagt in diesem Jahr noch ein letztes Mal. Da der traditionelle Tagungsort – das Benrather Rathaus – aktuell saniert wird, muss das Gremium auch am Freitag, 8. Dezember, 16 Uhr, umziehen. Da das Bürgerhaus Reisholz an dem Tag nicht genutzt werden kann, tagt die BV öffentlich im Cäcilienstift an der Paulistraße in Benrath.