Bauprojekte in Düsseldorf Politik beschäftig sich mit Deiker Höfe und Hotelneubau

1. Dort, wo früher die beiden großen Fashion-Häuser standen, entsteht seit Februar 2022 ein neues Quartier mit vielen Nutzungen. Dieses wird auch Angebote für die Nachbarschaft bereithalten. So sind neben 353 Wohnungen auch eine dreigruppige Kindertagesstätte für 55 Kinder, 15 000 Quadratmeter Bürofläche, ein Hotel (Dorint) mit 137 Zimmern, ein Aldi-Markt, eine Apotheke, ein Bäcker und ein Kiosk geplant. Zudem haben bereits mehrere Ärzte Interesse an Räumen angemeldet, sodass in den Deiker Höfen ein kleines Ärztezentrum entstehen könnte. Im ersten Quartal 2025 soll das neue Quartier, das an der Deiker Straße liegt und deshalb den Namen Deiker Höfe trägt, fertig sein.