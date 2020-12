Die Förderzusage vom Land gab es schon 2013 : Planung für Radschnellweg geht weiter

Düssedlorf-Süd Bis Ende November konnten Bürger beim Landebetrieb Straßen ihre Anregungen einreichen. Als nächster Schritt soll nun die Trassenführung festgelegt werden. Einen Bautermin gibt es noch nicht.

Lang ist’s her: Im September 2012 hatten sich das Land NRW und mehrere Verbände auf Anforderungen geeinigt, wie und wo neue Radschnellwege im Land entstehen könnten, um mehr Menschen zum Umstieg vom Auto aufs Fahrrad zu bewegen. Ende 2013 gab es die Förderzusage vom Land für die Radschnell-Route Süd, die von Neuss aus über die Münchener Straße nach Benrath und von dort weiter über Garath nach Langenfeld und Monheim führen soll. Getan hat sich seitdem nicht wirklich viel. In Monheim ist die Trasse schon fast fertig, dort wurde schnell gebaut und dafür auf Fördermittel verzichtetet.

Inzwischen ist man allerdings auch in Düsseldorf einen wichtigen Schritt weiter: Die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen, teilt die Stadt der Politik in einer Vorlage für den Anfang Januar tagenden Verkehrsausschuss mit. Zudem fand Ende November eine frühe Bürgerbeteiligung zum Linienbestimmungsverfahren statt, das der Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt hat. Der ist laut Verwaltung ein wichtiger Partner in der weiteren Umsetzung. So prüfe dieser die Anteile der anbaufreien Streckenabschnitte, für deren Planung, Umsetzung und Finanzierung er eigenverantwortlich zuständig.sei. Die restlichen Abschnitte planen und bauen die beteiligten Kommunen mit Zuwendungen des Landes, heißt es in der Information der Verwaltung weiter.