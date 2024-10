Sitzung der Bezirksvertretung 10 Oberbürgermeister Keller ehrt Bezirkspolitikerin Dagmar Brinkmann

In Berlin gibt es viele Berufspolitiker, das ist in den Kommunen vollkommen anders. Hier engagieren sich die Mitglieder des Stadtrats, der zehn Bezirksvertretungen (BV) und der Fachausschüsse ehrenamtlich und erhalten dafür gerade mal eine Aufwandsentschädigung. Um das zu würdigen, vergibt die Stadt Düsseldorf Auszeichnungen. Wer zehn Jahre oder zwei Wahlperioden in einer BV aktiv war, wird mit einer Ehrennadel aus vergoldetem Silber geehrt. Dass diese dann aber der Oberbürgermeister persönlich überbringt, passiert dann doch nicht so häufig.