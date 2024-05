Förderprogramme in Düsseldorf Drei Quartiersprofis koordinieren neues Förderprogramm

Seit der Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ im Jahr 2011 wurden in Teilen von Rath und Mörsenbroich viele wichtige Projekte realisiert: unter anderem der Sportpark am Bunker, der Vorplatz Junges Schauspiel und der Bolzplatz Osterfelder Straße. Das hat zu einer Aufwertung der Stadtteile geführt. Deshalb hat sich die Stadt um neue Städtebaufördergelder beworben, mit denen Projekte in Höhe von rund 11,4 Millionen Euro umgesetzt werden sollen. 60 Prozent der Kosten übernehmen nun Land und Bund, 40 Prozent die Stadt selber, wobei zusätzlich noch europäische Fördermittel angefragt werden.