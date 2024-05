Stadtteilpolitik in Düsseldorf Vorstandswahlen der CDU in den Stadtteilen

Gast der Versammlung war die Bezirksbürgermeisterin und Ratsfrau Dagmar von Dahlen, die einen Ausblick auf die Projekte im Stadtbezirk 8 gab. Hervorgehoben wurden der Baubeginn für das neue Wohnareal zwischen Tulpenweg, An der Schützenwiese und Königsberger Straße. Auch der Factory-Campus in Lierenfeld habe mit der Eröffnung eines weiteren Bauabschnitts eine interessante Entwicklung genommen. Für den Norden Lierenfelds kündige sich mit dem Bauantrag der Segro für einen Gewerbepark am Höherweg eine attraktive Gestaltung für neue Arbeitsplätze an.