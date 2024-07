Neuer Düsseldorfer Nahverkehrsplan kommt nicht vor 2027 Nachtbuslinie könnte ab 2026 bis Hellerhof fahren

Darunter ist der Ausbau der von den Bezirkspolitikern so geliebten Schnellbuslinie SB 57 von Langenfeld zur Uni. Hier denkt die Verwaltung an die Ausweitung des Angebotes in den Abendstunden, an den Samstagen und an den Sonntagen nach. Die Linie 778/779 könnte auf einen Zehn-Minuten-Takt umgestellt werden, alternativ sollen mehr Gelenkbusse zum Einsatz kommen.