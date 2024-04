Auch 2025 soll es ein Festi Düsstanbul geben Gästezahl beim Fastenbrechen nimmt zu

Fasten während des Ramadan ist für Zeynep eine Selbstverständlichkeit – am Ostermontag hat sich die Muslima aus Dortmund für ihr tägliches Ritual des Fastenbrechens mit ihren Duisburger Freundinnen Karima und Miriam nach Düsseldorf begeben, um nach Sonnenuntergang in geselliger Gemeinschaft beim „Festi Düsstanbul“ zu essen und zu trinken. Im Festzelt auf dem Benrather Schützenplatz an der Bayreuther Straße herrscht fröhliche Feier-Stimmung. Gemütliches Shoppen an Marktständen in der angrenzenden „Elegance Event Location“ sowie ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Gesang und Comedyshow ergänzen das abwechslungsreiche Abendprogramm.