Schützenverein in Gerresheim Mallorca-Party im Schützenzelt

Die Gerresheimer Schützen haben am Wochenende mit vielen Menschen ihr großes Fest gefeiert. So standen neben dem Zelt viele Jahrmarktstände. Aber trotzdem: „Die Schützenfeste sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Jeder Stadtteil hat zu kämpfen“, sagte Dieter Kampkötter, Chef der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Gerresheim. „Bei vielen scheitert es an den Stromkosten.“ Um die stemmen zu können, gab es in diesem Jahr Unterstützung von der Bezirkspolitik.