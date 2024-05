Strafanzeige gegen Hetzer gestellt Linken-Politikerin im Netz beschimpft

Kreisverband und Ratsfraktion der Linken in Düsseldorf solidarisieren sich ebenfalls mit der Garatherin und sprechen sogar von einer „Morddrohung“: „Die menschenverachtende Formulierung der Drohung erinnerte in bedrückender Weise an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Diese Drohung fügt sich in das Bild von zunehmenden rechten Übergriffen gegen politische Vertreter und Vertreterinnen und Einrichtungen insbesondere der gesellschaftlichen Linken.“ Auch trotz dieses Vorfalls hält es die Linken-Politikerin Angelika Kraft-Dlangamandla für wichtig, dass man sich politisch engagiert. So überlegt sie derzeit, ob sie bei der Kommunalwahl 2025 noch einmal für die BV 10 antritt.