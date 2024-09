Leichtathletikabteilung des SFD’75 Drei ziemlich beste Freunde – und zugleich Konkurrenten

„Wir pushen uns gegenseitig, ob im Training oder im Wettbewerb, und werden so immer besser“, ergänzt der gleichaltrige Milan Widder. Seit vier Jahren ist der Elleraner bei den Sportfreunden auf den Mittel- und Langstrecken unterwegs: 800, 5000 und 10.000 Meter. Wobei Milan – nicht anders als Felix und Yahya – den Kick liebt, als Leichtathlet immer wieder an seine Grenzen zu gelangen und diese zu überschreiten. „Nach 500 Metern wird es echt hart“, beschreibt Felix. Dann laute die Devise einfach nur: durchbeißen, wie der Oberstufenschüler am Kobi mit den Lieblingsfächern Sport und Geschichte einräumt. „Ehrgeiz eint uns“, betont Yahya (15) aus Hassels die sportliche Gemeinsamkeit. Der Zehntklässler an der Theodor-Litt-Realschule in Benrath verrät sogar seinen großen persönlichen Traum, nämlich 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angelos dabei und erfolgreich zu sein – wie einst der marokkanische Doppelolympiasieger Hicham El Guerrouj – sein Vorbild.