Spiel, Spaß und Bewegung für Kinder : Das Knirps-Spielmobil ist wieder auf Tour

Mila (5) ist ziemlich flott mit dem Dreirad unterwegs. Das hat sie sich am Knirps-Mobil ausgeliehen, das regelmäßig auf Spielplätzen im Stadtgebiet Station macht. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Spielplatz-Saison ist gestartet. Jetzt kommt das BDKJ-Team im Elektromobil und hält unter der Woche jeweils nachmittags auf Spielplätzen in den Stadtteilen. Das neue Fahrzeug ersetzt den alten amerikanischen Schulbus.

Der beliebte amerikanische Schulbus wurde durch ein neues Fahrzeug ersetzt. Jetzt ist das Team in einem Elektrofahrzeug unterwegs. Finanziert wurde das Elektro-Mobil von der Stadt, der Innenraum umgebaut und auf die Bedürfnisse als Spielmobil angepasst. Martin Zerfass: „Wir fahren viermal die Woche raus auf diverse Spielplätze im Düsseldorfer Stadtbereich.“ Dann sind das Balance-Bike oder die Rikscha besonders gefragt. Auch für Sonderveranstaltungen ist der „Knirps“ im Einsatz. Dann steht er beim Weltkindertag, ist zu Gast bei Schul- oder Stadtfesten. „Wir sind immer eine Bereicherung für das ganze Programm“, sagt Martin Zerfass vom Knirps-Mobil.

Bewegung ist ein Schwerpunkt der Angebote, doch es gibt auch Spielsachen von Federball über „Vier gewinnt“ oder ein großes Mikado-Spiel. Die Kinder vor Ort sind schnell miteinander in Kontakt und probieren alles aus. Zum Projekt des Knirps-Spielmobils zählen auch die Spielplatzpaten. Sie kümmern sich ehrenamtlich um einen Ort. „Wir wollen diese Patenschaften jetzt wieder stärker in den Blick nehmen“, sagt Projektreferentin Caroline Walter. Durch die Beschränkungen in der Coronazeit, gab es auch hier Veränderungen. Jetzt sollen die Nachbarschaft und die Eltern, die vor Ort sind, wieder aktiviert werden. „Wer uns sieht, kann uns gerne auf eine solche Patenschaft ansprechen“, sagt sie. Wer sich über Termine informieren möchte, findet diese unter www.bdkj-knirps.de.