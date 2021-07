Ministerium gibt erstmal grünes Licht : Klassenfahrten wegen Corona abgesagt

Paris ist immer eine Reise wert, auch für Oberstufenschüler bei ihrer Abschlussfahrt. Foto: dpa/Joel Saget

Düsseldorf Am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium waren Elternvertreter und Schüler mit der Entscheidung zunächst unzufrieden. Das Ministerium lässt – Stand jetzt – Fahrten zu. Das Goethe-Gymnasium plant weiter seine Fahrten.

Von Jörg Janssen und Andrea Röhrig

Corona bringt nicht nur den Schulalltag an sich durcheinander, sondern das gesamte Schulleben: Abschlussfeiern, Ausflüge, Aufführungen, Klassenfahrten sind in den vergangenen anderthalb Jahren ausgefallen oder fanden nur stark reduziert statt. Seit Frühjahr 2020 ist nichts mehr, wie es mal war. Weil aber immer mehr Menschen geimpft sind, war die Hoffnung groß, dass im Herbst wieder Kurs- und Klassenfahrten möglich sein könnten.

Grundsätzlich gilt derzeit: Klassenfahrten sind im Herbst möglich – sollte die Lage sich nicht wieder grundlegend verändern. „Im Schuljahr 2021/22 können Schulen in eigener Verantwortung über Schulfahrten im In- und Ausland entscheiden. Das Schulministerium legt die Einzelheiten dazu fest“, betont eine Sprecherin der Bezirksregierung auf Anfrage. Am 30. Juni hatte das Landeministerium für Bildung in einer E-Mail an die Schulen seine Vorgaben noch einmal auf den neuesten Stand gebracht. Dort heißt es: Die Fahrten können gemacht werden, „wenn die infektiologische Entwicklung und die Verhältnisse am Standort der Schule und im Zielgebiet dies zulassen“. Abzuwägen sei dabei, ob entstehender Ausfall von Präsenzunterricht angesichts eventuell bestehender Lernrückstände verantwortbar sei.

Info Ein Bündnis für Klassenreisen Bündnis Mehr als 60 Verbände, Vereine, Veranstalter und Anbieter von Unterkünften haben sich im Bündnis Schul- und Klassenfahrten zusammengeschlossen und helfen bei Planung und Umsetzung von Klassenfahrten. Ziele sind Infos und Austausch mit Lehrern, Eltern, Politik und Schülern.

Webseite www.klassenfahrt­abersicher.de.

Um so größer ist die Enttäuschung von Eltern und Schülern des Benrather Annette-von-Droste-Hülshoffs-Gymnasium. Dort hatte sich das Schulleiter-Team, das noch bis Monatsende aus dem kommissarischen Leiter Raphael Flaskamp und dessen Stellvertreter Michael Kleinheider besteht, am 17. Juni in einem Brief an die Elternvertreter gewandt: Sie beide hätten erhebliche Zweifel an der Durchführung von Kursfahrten im Herbst und wollten diese lieber auf Anfang 2022 schieben.

„Das Schulleitungsteam ist sich bewusst, dass die Verschiebung der Studienfahrten von Oktober in das neue Jahr gerade für die Jugendlichen eine Enttäuschung darstellt. Wir alle haben uns auf ein normales Leben ohne Corona gefreut. Aber bei allem Verständnis für die Vorfreude auf erlebnisreiche Gemeinschaftsaktionen überwiegen letztlich einfach die Argumente, die zum aktuellen Zeitpunkt gegen eine Durchführung von Übernachtungen in Mehrbettzimmern sprechen. Auch die gegenwärtige Entwicklung der Delta-Virus-Variante bestätigt uns als Schulleitung in dieser vorausschauenden und vorsichtigen Entscheidung“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Flaskamp an unsere Redaktion.

Eine zunächst von Elternvertretern angekündigte Unterschriftenaktion gegen die Verschiebung habe es nach einem erklärenden Schreiben der Schulleitung nicht mehr gegeben. Flaskamp: „Wir gehen daher davon aus, dass unsere Argumente von der großen Mehrheit nachvollzogen werden konnten.“ Ein von unserer Redaktion angeschriebener Elternvertreter ist unserer Bitte um eine Stellungnahme nicht nachgekommen. In einer uns vorliegenden E-Mail vom 20. Juni heißt es aus der Stufenpflegschaft: „Wir können das Vorgehen der Schulleitung zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht nachvollziehen.“ Flaskamp, der das Annette-Gymnasium neben der Schulleitung am Gymnasium Gerresheim bis Monatsende kommissarisch mitbetreut, sieht das nach wie vor anders: „Letzten Endes ist die Verschiebung eine – aufgrund der vielfältigen Lockdownbelastungen – eine unpopuläre, aber verantwortungsvolle Entscheidung, denn es handelt sich hier nicht um eine Privatreise, sondern die Schule trägt die Verantwortung für die Gesundheit aller an einer Fahrt beteiligten Personen.“ Allerdings entschuldigten sich das Schulleiterteam in dem ausführlichen Brief an die Schüler und Eltern für das „kommunikative Desaster“. Dabei schreiben Flaskamp und Kleinheider aber auch von einer Rückendeckung der Bezirksregierung zu der Entscheidung des Benrather Gymnasiums, die Fahrten auf Anfang 2022 zu verschieben.

Anders sieht derzeit die Planung am Goethe-Gymnasium aus: „Nach heutigem Stand finden unsere Kursfahrten im Herbst statt“, sagt Ralf Schreiber, Leiter des Gymnasiums und Sprecher dieser Schulform in Düsseldorf. Die Schulaufsicht erwarte einen Abwägungsprozess, habe aber letztlich ein positives Signal gegeben. „Wir haben die geplanten Austausche und Fahrten normal weiter geplant, allerdings immer mit der Notbremse in der Hand“, meint Schreiber. Wichtig sei, das Storno-Risiko mit Blick auf die weitere Entwicklung der Pandemie abzusichern. „Es gibt Anbieter, die das ziemlich umfassend machen, so dass die Kosten eben nicht an den Schülern oder Eltern hängen bleiben“, sagt der Pädagoge.

Bleibt alles im grünen Bereich, wird auch er mit seinem Englisch-Leistungskurs in der letzten Woche vor den Herbstferien nach Schweden fahren. „Wir freuen uns und sind vorsichtig optimistisch, dass es klappt.“

An der Dieter-Forte-Gesamtschule hält man es wie am Annette-Gymnasium. „Wir haben schweren Herzens entschieden, die traditionelle, einwöchige Fahrt der gesamten 13. Jahrgangsstufe vor den Herbstferien abzusagen“, sagt Oberstufenleiter Holger Klaßmann. Auch er selbst wäre mitgefahren, weil er im künftigen Abi-Jahrgang einen Leistungskurs Geschichte und einen Grundkurs Biologie unterrichtet. „Schade ist es, aber die Enttäuschung hielt sich in Grenzen, weil wir zum Zeitpunkt der Absage noch kein Geld eingesammelt hatten.“

Die Nachricht, dass Fahrten nun doch in Frage kämen, sei einfach zu spät gekommen, meint Klaßmann. Geplant seien jetzt Ausflüge zum Wasserski oder in Kletterparks. Einer Verschiebung der großen Abschlussfahrt in den Februar hinein erteilt der Pädagoge eine Absage.